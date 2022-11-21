РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Старополье ждет теплый и солнечный понедельник 

Старополье ждет теплый и солнечный понедельник 

На будущей неделе в Ставропольском крае установится благоприятная погода, прогнозирует Гидрометцентр. 
Уточняется, что понедельник будет солнечным и теплым. «Ночью ветер, который переменится на юго-восточный с порывами от 5 до 10 м/c, принесtт потепление. 21 ноября ожидают плюс 5-10 градусов до рассвета и плюс 15-20 в дневные часы», - говорится в прогнозе. 
Также погодное ведомство отмечает, что аномальных холодов в ноябре не ожидается.

815 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version