Старополье ждет теплый и солнечный понедельник 

21 ноя. 6:53

На будущей неделе в Ставропольском крае установится благоприятная погода, прогнозирует Гидрометцентр.

Уточняется, что понедельник будет солнечным и теплым. «Ночью ветер, который переменится на юго-восточный с порывами от 5 до 10 м/c, принесtт потепление. 21 ноября ожидают плюс 5-10 градусов до рассвета и плюс 15-20 в дневные часы», - говорится в прогнозе.

Также погодное ведомство отмечает, что аномальных холодов в ноябре не ожидается.