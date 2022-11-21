Врач рассказала, как справиться с метеозависимостью 

21 ноя. 6:02

Небольшая метеозависимость - это норма и признак того, что организм способен адаптироваться к окружающему миру, и главная проблема здесь – резкие перепады атмосферного давления, температуры воздуха, а также скачки электромагнитного поля, рассказала в беседе с kuban.aif.ru врач-методист краевого Центра медпрофилактики Екатерина Стасюк.

По ее словам, эти факторы могут вызвать дискомфорт, снижение или повышение артериального давления, головокружение, одышку, головную боль у людей, страдающих, прежде всего, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, болезненные симптомы могут усиливаться у людей с такими хроническими недугами, как болезни позвоночника и суставов (артроз, артрит), дыхательных функций (астма, хронический бронхит), нервной системы (неврозы, мигрени, ВСД, бессонница).

Главный помощник в борьбе с метеозависимостью - здоровый образ жизни: физическая активность, рациональное питание, закаливание организма, полноценный отдых, отсутствие вредных привычек, умение расслабиться и позитивное мышление, обратила внимание медик.

Также Екатерина Стасюк посоветовала пить больше воды, сократить количество продуктов с кофеином.