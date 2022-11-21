Обзор СМИ Кавказа 14 - 20 ноября

Газета "Южная Осетия" информирует, что президент республики Алан Гаглоев встретился с делегацией Совета Федерации РФ, прибывшей в Цхинвал для участия в заседании совместной комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с парламентом РЮО. Он отметил, что югоосетинский народ помнит и ценит признание РФ государственной независимости Южной Осетии и постоянно чувствует всемерную помощь своего стратегического партнера.

"Вы оказываете консультативную поддержку депутатскому корпусу РЮО. Сотрудники аппарата парламента побывали в Совете Федерации, где им оказали, в том числе и методическую помощь, что для нас очень важно", — подчеркнул Гаглоев.

"Мы ценим доброжелательные, доверительные отношения, которые сложились между нами. Всегда готовы к работе и конструктивному диалогу. Только таким образом будут легче решаться вопросы, развиваться отношения между Федеральным собранием и парламентом Южной Осетии, — сказал президент. – Вектор развития в Южной Осетии всегда был и будет направлен исключительно в сторону РФ. Это видно и в сегодняшнее, непростое время, когда представители РЮО вместе со своими братьями – российскими военнослужащими, выполняют задачи, поставленные командующими в рамках проведения специальной военной операции. Не сомневаемся, победа будет за нами". Алан Гаглоев выразил готовность прилагать усилия для развития отношений и поблагодарил руководство РФ за поддержку в решении проблемы КПП "Нижний Зарамаг".

Сопредседатель межпарламентской комиссии Сергей Цеков отметил, что проблемы Южной Осетии — это проблемы России, и наоборот. По его словам, народы России и Южной Осетии являются единым целым. "Мы понимаем, что специальная военная операция, проводимая на территории Украины, может осуществляться только нашими общими силами. Много представителей вашей республики принимают в ней участие. Конечно, мы очень тяжело воспринимаем потери, которые несем на полях сражений. Уверен, после этих событий весь мир станет справедливее. Победа будет за нами", — сказал Цеков. Он заверил, что Россия и дальше будет оказывать помощь Южной Осетии и пожелал, чтобы республика развивалась и самостоятельно, используя внутренние ресурсы.

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Газета "Северная Осетия" сообщает, что годовая инфляция в республике в октябре 2022 года составила 11,2%, что на 1,8 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Это ниже показателей как по СКФО, так и в целом по стране. Рост цен в регионе замедляется с мая текущего года, когда инфляция была зафиксирована на уровне 17,5%.

На ситуацию с ценами на продукты повлияло увеличение посевных площадей, а также хороший урожай овощей и фруктов. Из-за удешевления зерна снизились издержки животноводов на корма. При этом производство мяса животных и птицы в Северной Осетии за девять месяцев выросло на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Эти факторы замедлили рост цен на говядину и мясо кур. На динамику цен влияет и сдержанная потребительская активность в непродовольственной сфере. В результате медленнее дорожали мебель, парфюмерия, косметика, электротовары, легковые отечественные автомобили и шины, а смартфоны стали дешевле. "Региональные производители товаров и услуг адаптируются к новым условиям работы: меняют логистику, поставщиков сырья и комплектующих, заключают соглашения с новыми торговыми партнерами. Это должно стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и постепенно нормализовать потребительскую активность. В Северной Осетии наиболее активно перестраиваются сельское хозяйство и строительство. Чем скорее завершится этот процесс, тем скорее инфляция вернется к целевым значениям", – отметила управляющий Отделением Банка России по Северной Осетии Ирина Дзиова. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 году составит 12–13%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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Первые коммерческие партии мандаринов начали ввозить из Абхазии в РФ в середине октября. По данным агентства "Абхазия-информ", на сегодняшний день работниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совершены таможенные операции в отношении более 1,5 тыс. тонн плодов. За последние сутки оформлено 130 тонн цитрусовых. Кроме мандаринов предприниматели ввозят фейхоа (530 тонн), хурму (51 тонна), лимоны (88 тонн). Всего ввезено порядка 2,2 тыс. тонн сельхозпродукции.

С начала сезона сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни фиксируют нарушения таможенного законодательства физлицами при перемещении сельхозпродукции. Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю. Всего с начала ввоза цитрусовых (с середины октября) таможенным постом МАПП Адлер Краснодарской таможни возбуждено 31 дело об АП по ст. 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение запретов и ограничений). Одно из последних нарушений – гражданин пытался переместить из Абхазии в салоне и багажнике легкового автомобиля почти 200 кг мандаринов без документов.

Гражданам для личного пользования разрешается ввезти на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 1000 евро и весом не более 31 кг. При превышении стоимостной или весовой нормы декларирование товаров осуществляется в письменной форме с уплатой таможенных пошлин по единой ставке в размере 30% от таможенной стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 килограмм в части превышения весовой ли стоимостной нормы. В прошлом году за сезон 2021-22 годов было оформлено порядка 22 тыс. тонн мандаринов. В этом сезоне планируется ввоз более 50 тыс. тонн плодов.

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В Дагестане второй год реализуется Программа модернизации первичного звена здравоохранения. Для людей, проживающих в селах, важно наличие поблизости медпункта, пишет газета "Дагестанская правда". Как рассказала министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, по состоянию на 13 ноября в республику поставлено 374 единицы медицинского оборудования (аппараты ультразвукового сканирования, флюорографы, кардиологические фетальные мониторы, системы эндоскопической визуализации, гастроскопы, электрохирургические системы, передвижные рентгеновские цифровые аппараты) по 30 контрактам на сумму 193,6 млн рублей. Ранее была закуплена 91 единица санитарного автотранспорта (87 млн рублей). Автомобили уже распределены в медицинские организации республики. На 2023 год планируется закупить 432 единицы медицинского оборудования на сумму 207 млн рублей.

С начала года в Дагестане появилось около 30 новых, оснащенных высококачественной аппаратурой фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), что значительно повлияло на качество оказываемой медпомощи в сельской местности. Предполагается, что до конца года будет завершен капитальный ремонт 60 медицинских организаций. Вместе с тем из 51 строящегося ФАПа получили лицензии и введены в эксплуатацию только 27, по 16 ФАПам степень технической готовности составляет от 5 до 50%, а по 8 – контракты с поставщиками расторгнуты. Ряд строящихся ФАПов столкнулись проблемой подключения воды и электричества. По мнению Беляевой, срыву сроков сдачи объектов способствует низкая ответственность глав муниципальных образований при выделении соответствующих земельных участков, имеющих проблемы с транспортной доступностью и подведением коммунальной инфраструктуры.

Еще один немаловажный момент – подготовка кадров. Реализация Программы модернизации первичного звена напрямую связана с другой программой – "Земский доктор/фельдшер", которая реализуется с 2012 года. В этом году в республике 107 специалистов трудоустроено в сельские населенные пункты. Врачи получают единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей, а в труднодоступных населенных пунктах – 1,5 млн рублей. Для фельдшеров подъемные составляют 500 и 750 тыс. рублей соответственно. Как отмечают в Минздраве, в последнее время молодежь все меньше стремится в сельскую местность. В этой связи необходимы дополнительные формы поддержки молодых специалистов на селе со стороны руководителей на местах. Это может быть выделение земельных участков, служебного жилья, приоритетное устройство детей в детский садик, для того чтобы врач мог заниматься делом и не беспокоиться о том, где находится его ребенок. Тогда он не будет стремиться оттуда уехать, считают в профильном ведомстве.

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Курорт "Эльбрус" 19 ноября открыл горнолыжный сезон. Гостям доступны 17 км трасс и три современные канатные дороги гондольного типа. Снег на трассе естественного происхождения, искусственное оснежение используется сейчас только на самом нижнем участке, сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда". "Трасса подготовлена замечательно, снежного покрова достаточно, камней нет. Она готова к приему всех любителей горных лыж. Мы одними из первых в стране запускаем горнолыжный сезон", - поделился впечатлениями на брифинге генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, сам до этого спустившись со склона на лыжах.

Старт сезона связан с погодными условиями – если снежного покрова достаточно и туристы могут безопасно находиться на склоне, принимается решение. На данный момент идут работы по оснежению нижней горнолыжной трассы "Азау – Кругозор". По предварительным прогнозам, участок будет открыт к началу декабря. Готовность горнолыжных трасс на отрезке "Кругозор – Мир" пока зависит от погодных условий. Однако уже в следующем году начнется строительство системы снегообразования, которое будет реализовано поэтапно. За два года число снежных пушек возрастет с 20 до 200, а система искусственного оснежения протянется до станции "Гарабаши". "Мы начали создавать на поляне Азау современную инфраструктуру, – отметил Тимижев. – Это касается не только горнолыжной сферы, но и комфортабельного пребывания туристов на самой поляне. Запустим большую парковку на 800 машиномест, от которой шаттлы будут доставлять туристов на поляну Азау. Появится рыночная площадь с современными удобными торговыми павильонами, а также сцена для проведения культурно-массовых мероприятий". Он отметил, что на курорте активно идет строительство 6 км новых трасс, на финальной стадии новые канатные дороги – кресельная и гондольная. Еще четыре канатные дороги находятся в стадии проектирования. Будет создана дополнительная зона доступа туристов в район обсерватории: мы соединим зону катания "Мир" с этим районом дополнительными канатными дорогами и горнолыжными трассами. В начале сезона будет действовать выгодный тариф "Промо": для взрослых день катания обойдется в 1600 рублей, для детей с 6 до 13 лет включительно – в 1050 рублей. Сезонные абонементы также начнут работать с первого дня. В качестве ски-пасса можно воспользоваться картой платежной системы "Мир".

"Эльбрус" – всесезонный горнолыжный курорт, находится под управлением института развития СКФО "Кавказ.РФ". До 2024 года планируется построить 31 объект горнолыжной и обеспечивающей инфраструктуры. По словам Тимижева ближайшие два года Эльбрус ждет большая стройка – институт развития Кавказ.РФ реализует масштабную программу по созданию современной горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры, включая инженерные сети, дорожные и торговые объекты. В то же время инвесторы, которые планируют строить на Эльбрусе гостиницы, должны реализовывать комплексный подход к благоустройству общественных пространств. В соответствии с государственной программой развития СКФО, утвержденной правительством РФ в декабре 2021 года, в ближайшие три года в инфраструктуру курорта планируется вложить около 13 млрд рублей.