Саудовская Аравия и Таиланд помирились для исторического прорыва

Визит наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в Бангкок на минувшей неделе вселил надежду на плодотворные и прочные отношения. Прибытие наследного принца в Таиланд стало первым визитом члена саудовской королевской семьи в страну после трех десятилетий замороженных дипломатических и экономических связей.

Arab News отмечает, что отношения между Саудовской Аравией и Таиландом были восстановлены в январе в ходе визита премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча в Эр-Рияд. Тогда стороны договорились работать над двусторонним сотрудничеством в рамках "исторического прорыва". Таиланд пригласил наследного принца стать специальным гостем на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 18-19 ноября. Встречи наследного принца с руководством Таиланда привели к многочисленным меморандумам об энергетике, туризме и нормализации дипломатических отношений.

"Лидер Саудовской Аравии, наследный принц и премьер-министр, пользуется большим уважением у нашего народа", - заявил Тани Санграт, генеральный директор департамента информации в МИД Таиланда, будущий посол Таиланда в США. За визитом внимательно следили тайцы в Таиланде и во всем мире, сказал он.

После восстановления отношений с Саудовской Аравией Таиланд нашел не только нового влиятельного партнера в управлении нестабильными энергетическими рынками и энергетическом переходе, но и, по словам многих, "путь" на Ближний Восток. Джирают Срупсрисопа, профессионал в области финансовых технологий, рад, что наследный принц посещает Таиланд и налаживает отношения между государствами: "Теперь наши государства могут гораздо больше. Мы можем работать с саудовцами для будущего энергетики, будущего зеленого водорода или будущего роста в других аспектах, таких как цифровая экономика".

Но возобновление связей несет в себе гораздо больше, чем просто огромные возможности для бизнеса для обеих стран. Воралак Тулапхорн, специалист по маркетингу, отметила, что в разнообразном мультикультурном ландшафте Таиланда не хватало присутствия Саудовской Аравии: "Как Саудовская Аравия, так и Таиланд имеют богатую культуру, поэтому неплохо было бы провести культурный обмен… Я думаю, он может быть проведен во многих сферах: от еды до природы, моды, многих ремесел и всего остального".

Но самый большой потенциал, по ее мнению, заключается в объединении тайцев и саудовцев путем обмена кухнями, и если путь к сердцу лежит через желудок, то тайской кухне определенно есть, что предложить. "Люди любят тайскую уличную еду, - сказала она, добавив, что надеется, что тайцы вскоре попробуют саудовскую кухню. - За последние 30 лет мы не видели много саудовских ресторанов в Бангкоке. Мы бы тоже хотели попробовать блюда из Саудовской Аравии".