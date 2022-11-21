Каток на Красной площади начнет работу 28 ноября

21 ноя. 3:27

На Красной площади в Москве этой зимой традиционно будут работать ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка, они откроются 28 ноября и завершат работу в конце февраля 2023 года. В этом году они будут оформлены в стилистике Гжели.

Площадь ледового покрытия катка составит почти 6 тыс кв м. Оттепели не помешают работе катка - 65 км трубок с хладагентом позволят сохранять лед даже при температуре воздуха плюс 10.

ГУМ-Каток будет открыт ежедневно с 10.00 до 23.00. Продолжительность сеанса составляет один час. В будние дни первые четыре сеанса ГУМ-Катка станут для посетителей бесплатными.

Стоимость взрослого билета в будни составит 600 рублей, в выходные - 700 рублей. Билет для ребенка 7-12 лет в будни будет стоить 300 рублей, в выходные и праздничные дни - 400 рублей. Пенсионеры смогут покататься на коньках на Красной площади в будни за 200 рублей, в выходные и праздники - за 300 рублей.

Также на площади будет открыта ГУМ-Ярмарка, где можно будет покататься на каруселях, приобрести сувениры и елочные игрушки, и подкрепиться.