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Самых красивых и умных студентов и студенток России выберут в Ставрополе

Самых красивых и умных студентов и студенток России выберут в Ставрополе

Ставрополь примет финал Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта "Мисс и Мистер студенчество России", который пройдет с 1 по 7 декабря.

В краевой столице соберутся самые умные и красивые студенты из 70 регионов РФ. Финал состоится во Дворце культуры. Жюри возглавит председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, передает "АиФ-СК".

Напомним, в сентябре на Всероссийском фестивале работающей молодежи "На высоте" в Ставрополе была проведена Школа участников Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта.

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