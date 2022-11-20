Власти Ингушетии нацелились увеличивать реальные доходы населения

20 ноя. 23:20

Власти Ингушетии намерены в 2023 году ориентировать республиканский бюджет на достижение более высоких показателей по реальным доходам жителей региона, информирует пресс-служба Народного собрания Ингушетии.

"Сформированный проект бюджета ориентирован на реализацию региональных проектов, стимулирование экономического роста, достижение более высоких показателей по реальным доходам граждан республики, улучшение качества услуг в отраслях соцсферы, поддержание на безопасном уровне долговой нагрузки. Сейчас говорить о конкретных цифрах преждевременно, поскольку еще будет уточнен объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в рамках распределения межбюджетных трансфертов, направленных, в том числе на реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении по итогам публичных слушаний республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

По данным пресс-службы председателя комитета парламента по бюджету и налогам Магомет-Сали Добриева, расходы на социально-культурную сферу в проекте бюджета даже без учета еще не поступивших федеральных средств уже составят более 75%.