Экзитпол: Токаев выигрывает выборы президента Казахстана

20 ноя. 21:57

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выигрывает выборы главы государства, следует из данных экзитпола, проведенного институтом общественной политики партии "Aманат".

Результаты огласили в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией "Казахстан". Из них следует, что Токаев набирает 85,52% голосов.

Жигули Дайрабаев получил 2,67% голосов, Мейрам Кажыкен - 2,43%, Каракат Абден - 2,61%, Салтанат Турсынбекова - 1,44%, Нурлан Ауесбаев - 1,93%. В графе "против всех" поставили галочку 3,40% избирателей.