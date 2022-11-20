Более тысячи квартир предоставлено в Азербайджане семьям шехидов и ветеранов в 2022 году

20 ноя. 21:39

Семьям шехидов и ветеранов в Азербайджане в 2022 году было предоставлено 1,1 тыс квартир, рассказал замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.

По его словам, в целом в этом году планируется выделить семьям шехидов и ветеранов 1,5 тыс квартир и частных домов.

Чиновник отметил, что инвалиды войны получают и автомобили.

"В период после войны им было предоставлено более 300 автомобилей, а в общей сложности ветеранам выдано 7,5 тыс автомобилей", - приводит слова Абдуллаева Report.