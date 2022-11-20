СМИ сообщили о расследовании в отношении жены американского сенатора Менендеса

20 ноя. 21:29

Супруга известного проармянской позицией сенатора Роберта Менендеса Надин Арсланян находится под расследованием федеральной прокуратуры США, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Жену политика подозревают в получении подарков и услуг от людей, искавших покровительства Менендеса.

Это расследование ведется отдельно от расследования в отношении самого политика, которого обвиняют в коррупции, а именно в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около $1 млн, а также щедрых подношений.