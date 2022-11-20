В 1,5 раза больше туристов прилетело в Анталью в этом году

20 ноя. 21:16

С начала текущего года по 15 ноября в Анталью по воздуху прибыло 13 млн туристов - это на 48% больше показателя за аналогичный период прошлого года, пишут турецкие СМИ.

Как сообщает Lider Gazete, представител туристического сектора рассчитывают, что к концу года количество иностранных туристов, придетающих в Анталью, достигнет отметки в 14 млн человек.

Отметим, что рекордное число гостей прибыло в Анталью на самолете в предпандемийном 2019 году - 15,5 млн. Это означает, что 2022 год займет второе место по этому показателю.