В Эль-Хауре только что закончился стартовый матч чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора. Победу со счетом 2:0 одержали эквадорцы.
На 16-й минуте нападающий Эннер Валенсия реализовал пенальти, а на 31-й минуте он же отправил еще один мяч в ворота катарцев.
Соперниками Эквадора и Катара по группе А являются сборные Сенегала и Нидерландов. Их встреча состоится 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).
Эквадор переиграл Катар в стартовом матче ЧМ-2022
В Эль-Хауре только что закончился стартовый матч чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора. Победу со счетом 2:0 одержали эквадорцы.
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