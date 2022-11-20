Эквадор переиграл Катар в стартовом матче ЧМ-2022

20 ноя. 21:01

В Эль-Хауре только что закончился стартовый матч чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора. Победу со счетом 2:0 одержали эквадорцы.



На 16-й минуте нападающий Эннер Валенсия реализовал пенальти, а на 31-й минуте он же отправил еще один мяч в ворота катарцев.



Соперниками Эквадора и Катара по группе А являются сборные Сенегала и Нидерландов. Их встреча состоится 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).