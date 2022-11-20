Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за 2022 год уже превысил прошлогодний уровень

20 ноя. 21:00

Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за первые восемь месяцев текущего года превысил показатель за весь прошлый год, об этом заявил посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в интервью МИА "Казинформ".

По его словам, за восемь месяцев нынешнего года товарооборот между странами достиг $369 млн, что на $69 млн больше показателя за весь прошлый год.

Дипломат напомнил, что в ходе официального визита президента Казахстана в Баку главы государств озвучили цель - довести в ближайшем будущем объем взаимной торговли до $1 млрд.

"Учитывая существующий потенциал, думаю, это реально", - сказал Атамогланов.