Спецпредставитель президента: цель - обеспечить возвращение жителей в Агдам до конца 2026 года

20 ноя. 20:47

Руководство Азербайджана преследует цель вернуть жителей в Агдам и расположенные вокруг села к концу 2026 года, заявил специальный представитель президента АР на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что генплан Агдамского района был утвержден и представлен общественности первым среди всех деоккупированных районов.

"С тех пор проведены важные работы по разминированию и созданию базовой инфраструктуры. Завершаются проекты по строительству автомобильных и железных дорог, прокладке линий электропередачи. То есть многие из этих проектов будут завершены к началу следующего года", - приводит слова Эмина Гусейнова АПА. Спецпредставитель президента пояснил, что одновременно параллельно ведутся масштабные работы по созданию социально-экономической инфраструктуры, создаются рабочие места в Агдамском промышленном парке, подходит к завершению строительство больницы и школы №1, идет реставрация историко-культурных памятников.

"Как логичный результат всего этого, уже сейчас осуществляется проектирование жилых кварталов, и с середины следующего года мы приступим к строительству жилых кварталов. Наша цель - обеспечить возвращение жителей в город Агдам и окрестные села к концу 2026 года, в соответствии с государственной программой", - подчеркнул Эмин Гусейнов.