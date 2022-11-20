Помощник президента Азербайджана: мы ценим мнение Али Акбара Велаяти об азербайджано-иранских связях

20 ноя. 20:34

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление советника верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти.

"Мы положительно оцениваем и ценим мнение Али Акбара Велаяти о том, что наши народы имеют общую историю, религиозное, культурное наследие и традиции, а также мнения об азербайджано-иранских связях", - заявил он АПА.

"С сожалением отмечаем, что в последнее время ряд заявлений некоторых официальных лиц, членов парламента и представителей силовых структур Исламской Республики Иран вызвал рост напряженности между двумя странами. Азербайджанская Республика не является инициатором возникновения этой напряженности", - уточнил Хикмет Гаджиев.

Помощник президента констатировал, что проведение ВС Ирана двух военных учений у границ Азербайджана не содействовало укреплению доверия между странами - напротив, оказало негативное влияние на него. "Азербайджанская Республика во все времена была заинтересована в развитии отношений с Исламской Республикой Иран на основе взаимного уважения и доверия, и сегодня это так", - заключил он.