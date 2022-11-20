Цех переработки плодов и ягод заработает в Сергокалинском районе в следующем году

20 ноя. 20:19

Цех по переработке плодов и ягод начали строить в селении Аймаумахи Сергокалинского района, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Руководитель предприятия Руслан Гамидов пояснил, что планирует открыть цех уже в 2023 году.

"Оборудование определено, есть соответствующие договоренности с поставщиками. Более того - уже определены точки сбыта готовой продукции", - пояснил он.

Первый замглавы Минсельхозпрода Шарип Шарипов констатировал, что этот проект - один из немногих в условиях нагорного Дагестана, а их должны быть десятки: садоводство традиционно развивалось у в республике в горной местности.