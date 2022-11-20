Британского посла вызвали в МИД Ирана после нападения на посольство в Лондоне

20 ноя. 19:59

Британский посол в Тегеране был вызван сегодня в МИД Ирана. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Исламской Республики.

Причиной вызова стало нападение на здание посольства Ирана в Лондоне и проявления неуважения к флагу ИРИ.

Посол был проинформирован о решительном протесте Тегерана в связи с действиями полиции, не предотвратившей эту атаку.

Британский посол выразил сожаление в связи с инцидентом, заверил, что сообщит о ситуации в Лондон. Он также надеется, что в будущем таких проблем больше не возникнет.