РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЦИК озвучил предварительную явку на выборах президента Казахстана

ЦИК озвучил предварительную явку на выборах президента Казахстана

Предварительная явка на выборах президента составила 69,43%, заявил зампредседателя Центризбиркома Казахстана Константин Петров.

"Всего по стране на 22.00 по времени Астаны (19.00 мск) получили бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования", - цитирует его РИА Новости.

Активнее всего были избиратели в Жетысуской области, там явка достигла 81,42%. Самая низкая явка в Алматы - 28,72%.

Петров добавил, что все избирательные участки внутри страны уже закрыты, голосование идет только за пределами страны на 44 участках.

"На этом ЦИК завершает сегодня свою работу по информированию о предварительной явке избирателей, завтра в первой половине дня планируется брифинг по предварительным итогам голосования", - указал зампредседателя ЦИК.

1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version