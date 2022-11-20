ЦИК озвучил предварительную явку на выборах президента Казахстана

20 ноя. 19:51

Предварительная явка на выборах президента составила 69,43%, заявил зампредседателя Центризбиркома Казахстана Константин Петров.

"Всего по стране на 22.00 по времени Астаны (19.00 мск) получили бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования", - цитирует его РИА Новости.

Активнее всего были избиратели в Жетысуской области, там явка достигла 81,42%. Самая низкая явка в Алматы - 28,72%.

Петров добавил, что все избирательные участки внутри страны уже закрыты, голосование идет только за пределами страны на 44 участках.

"На этом ЦИК завершает сегодня свою работу по информированию о предварительной явке избирателей, завтра в первой половине дня планируется брифинг по предварительным итогам голосования", - указал зампредседателя ЦИК.