Тегеран: Иран поддержит Азербайджан, если его атакует иностранное государство

20 ноя. 19:36

Иран поддержит Азербайджан, если когда-нибудь на него нападет иностранное государство, заявил советник верховного лидера по вопросам внешней политики Исламской Республики Али Акбар Велаяти.

Он подчеркнул, что мощь ИРИ направлена не против его друзей, а против врагов Ирана и Азербайджана - и против врагов других соседей.

"Азербайджанский народ - свет наших очей. В последние недели кто-то по незнанию, а кто-то из предвзятости распространяет слухи о том, что Иран хочет воевать с Азербайджанской Республикой. Это подлая клевета на Иран. Иран не собирается нападать на какую-либо страну, включая своих соседей, будь то на Кавказе или где-либо еще. И в частности, люди той же расы, языка, религии, традиций и истории, то есть народ Азербайджанской Республики, являются светом наших очей. Исламская Республика Иран и сегодня не хочет ничего, кроме благополучия народов региона, и не зарится на территорию других стран региона", - обратил внимание Велаяти.

Политик отметил, что Иран не пытается преступить границы и занять какие-либо земли.

"Народ Азербайджана управляет своей страной, и такие неуместные слова и обвинения беспочвенны, и пусть знают они - враги Ирана и Азербайджана, - что их усилия в этом плане будут тщетны", - предупредил он.