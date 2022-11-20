Масштабный пожар удалось локализовать в центре Москвы

20 ноя. 18:59

Крупный пожар на цветочном складе на Комсомольской площади локализован в центре Москвы, рассказали в экстренных службах.

"Объявлена локализация пожара на площади 2,5 тыс кв м", - приводит слова их представителя ТАСС.

В пресс-службе столичного главка МЧС отметили, что возгорание было локализовано в 18:20 мск, с огнем борются 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.

"Информации о пострадавших не поступало", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об эвакуации семи человек, еще два находились внутри и просили о помощи, все силы были брошены на их спасение.