Суд арестовал еще двух обвиняемых в причастности к теракту в Стамбуле

20 ноя. 18:45

Стамбульский суд сегодня арестовал двух обвиняемых в причастности к устроенному 13 ноября теракту на улице Истикляль, об этом сообщает телеканал TRT.

На сегодня по делу арестовано уже 19 человек.

Напомним, по уголовному делу о теракте в Стамбуле в общей сложности проходят 63 человека. В субботу полиция задержала восемь человек, двое из которых, предположительно, помогали исполнительнице теракта, гражданке Сирии Ахлам аль-Башир, незаконно перебраться через границу Турции. Суд принял решение арестовать их по статьям "Нарушение единства и целостности государства" и "Умышленное убийство".