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КПП на границе Турции и Сирии подвергся ракетному обстрелу

КПП на границе Турции и Сирии подвергся ракетному обстрелу

Минимум один турецкий военнослужащий и двое турецких полицейских были ранены в результате нападения на КПП на границе с Сирией. Об этом пишут турецкие СМИ.

Как передает газета Türkiye, КПП "Онджупынар", расположенный в городе Килис на юго-востоке стране, попал под ракетный обстрел.

По данным Anadolu, нападение совершили курдские формирования из Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны", признанные в стране террористическими организациями. Этой ночью Турция провела новую воздушную операцию против них.

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