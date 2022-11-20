КПП на границе Турции и Сирии подвергся ракетному обстрелу

20 ноя. 18:24

Минимум один турецкий военнослужащий и двое турецких полицейских были ранены в результате нападения на КПП на границе с Сирией. Об этом пишут турецкие СМИ.

Как передает газета Türkiye, КПП "Онджупынар", расположенный в городе Килис на юго-востоке стране, попал под ракетный обстрел.

По данным Anadolu, нападение совершили курдские формирования из Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны", признанные в стране террористическими организациями. Этой ночью Турция провела новую воздушную операцию против них.