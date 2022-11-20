Номерной фонд курорта "Эльбрус" вырастет на 5 тысяч мест

20 ноя. 18:19

За четыре года номерной фонд в курортной зоне Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии (КБР) планируется увеличить на 5 тыс мест благодаря инвесторам,, рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

"Ожидается, что их активное создание придется на 2025-2026 годы", - сказал он.

На сегодняшний день номерной фонд курортной зоны Приэльбрусья составляет около 7 тыс мест, но подход к строительству новых гостиниц на курорте будет изменен.

"Мы теперь инвесторам будем предлагать конкретные земельные участки с определенной концепцией, в рамках которой должны эти проекты реализовываться. Это должны быть отели с уровнем не менее трех звезд. Объекты должны включать полный спектр всех услуг для комфортабельного пребывания туристов", - поведал Тимижев, отметив, что согласно новым изменениям законодательства, инвесторы будут ограничены в сроках проведения строительных работ во избежание превращения объектов в долгострои.

На создание инфраструктуры курорта до 2025 года планируется направить порядка 10-15 млрд рублей, добавил гендиректор Кавказ.РФ.