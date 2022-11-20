В Катаре стартует чемпионат мира по футболу

Сегодня в катарском Эль-Хауре матчем сборных Катара и Эквадора стартует чемпионат мира по футболу 2022. Игра пройдет на стадионе "Аль-Байт" и начнется в 19:00 (мск). За час до этого там же состоится церемония открытия, в которой примут участие звезда Болливуда Нора Фатехи, хип-хоп исполнители Black Eyed Peas, Lil Baby и J Balvin, а также южнокорейский бойз-бэнд Bangtan Boy (BTS) и нигерийский художник Киз Дэниел.

Официальный гимн ЧМ-2022 был представлен в марте этого года. Им стала песня Hayya Hayya (Better Together), которую исполнили американец Тринидад Кардона, нигериец Давидо и катарская звезда Айша. В качестве талисмана мирового первенства был выбран белый летающий платок-гутра (или куфия - традиционный арабский головной убор) по имени Лаиб, что в переводе с арабского означает "очень хороший игрок". Официальный мяч мундиаля получил название Al Rihla (в переводе с арабского - "путешествие").

Фото: официальный сайт FIFA

Чемпионат мира в Катаре станет первым в истории мировым первенством, проходящим в одной из стран Ближнего Востока. Кроме того, турнир впервые состоится не летом, а осенью и зимой. Такое решение было принято в связи с тем, что летом воздух в Катаре прогревается до плюс 50 градусов. В ноябре же средняя температура здесь составляет около 25 градусов тепла, а в декабре - 21 градус. Для комфорта спортсменов и болельщиков стадионы также оборудовали инновационной системой охлаждения воздуха. Таким образом, даже если за пределами арены будет стоять невыносимая жара, организаторы смогут установить в чаше 20-22 градуса.

В общей сложности Катар потратил на подготовку к чемпионату мира примерно $220 млрд. Причем строительство стадионов обошлось всего в $6,5 млрд. Все остальное - это дороги, аэропорты, гостиницы и другая инфраструктура. Большая часть объектов, построенных к чемпионату мира, была включена в государственную программу Qatar National Vision 2030. Целью этого национального плана развития является превращение Катара в одну из самых процветающих стран мира.

Фото: www.qatarliving.com

Центральной частью этого проекта является город Лусаил на берегу Персидского залива. Катар выстроил его практически с нуля. На сегодняшний день площадь города составляет 35 кв км, а проживает там свыше 450 тыс человек. Именно в Лусаиле на стадионе "Лусаил Айконик", который вмещает свыше 80 тыс зрителей, пройдет финал ЧМ-2022. А после окончания турнира на арене разберут часть трибун и разместят там рестораны, торговый центр и школу.

Фото: официальный сайт FIFA

Еще одним знаковым стадионом предстоящего мундиаля станет 40-тысячный "Стадион 974" в Дохе. Его главная особенность заключается в том, что он построен из грузовых транспортных контейнеров, которые выполняют роль стен. После окончания турнира стадион разберут, а строительные материалы используют в других проектах.

Фото: официальный сайт FIFA

Всего чемпионат мира в Катаре примут 8 стадионов, расположенных в 5 городах страны: "Аль-Тумама" (Доха), "Стадион 974" (Доха), "Халифа Интернейшнл" (Доха), "Ахмед Бин Али Стэдиум" (Эр-Райян), "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян), "Лусаил Айконик" (Лусаил), "Аль-Джануб" (Эль-Вакра), "Аль-Байт" (Эль-Хаур).

ЧМ-2022 станет последним турниром, на котором сыграют 32 команды. Через 4 года в США, Канаду и Мексику приедут уже 48 команд. В Катаре же все будет по старинке - 8 групп по 4 команды в каждой:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Корея.

Матчи группового этапа пройдут с 20 ноября по 2 декабря. Стадия плей-офф начнется 3 декабря. В этот день состоятся первые встречи 1/8 финала. Четвертьфиналы пройдут 9 и 10 декабря, полуфиналы – 13 и 14 декабря. Матч за 3-е место будет сыгран 17 декабря на стадионе "Халифа" в Дохе, а финал – 18 декабря на "Национальном стадионе" в Лусиале.

Как и четыре года назад, главным фаворитом турнира, по мнению букмекеров, является сборная Бразилии. Коэффициент на победу пятикратных чемпионов мира составляет 5.00. В тройку претендентов на титул также входят Аргентина и Франция. Успех латиноамериканцев оценивается в 6.50, а действующих чемпионов мира – в 7.00. Шансы остальных сборных значительно ниже. Коэффициент на победу Англии составляет 10.00, Испании – за 10.00, Германии – 11.00, Нидерландов – 15.00, Португалии – 16.00, Бельгии – 17.00.

В свою очередь, компания EA Sports отдает предпочтение сборной Аргентины. Симуляция, проведенная в видеоигре FIFA 23, отдала победу на ЧМ-2022 Меcси и компании. Ранее канадский разработчик угадывал победителей трех предыдущих чемпионатов мира.

Фото: официальный сайт FIFA

Предстоящий мундиаль станет не просто самым дорогим в истории, но и превзойдет по стоимости все предыдущие мировые первенства вместе взятые. К примеру, Бразилия - прежний лидер по стоимости ЧМ - потратила на него в 2014 году около $15 млрд, а мундиаль в 2028 году обошелся России в $11,6 млрд.

Катар также станет самой маленькой страной-хозяйкой чемпионатов мира: все стадионы можно объехать чуть менее чем за 4 часа.