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Мелия: "Единое нацдвижение" не распадется, несмотря на ураган страстей

Мелия: &quot;Единое нацдвижение&quot; не распадется, несмотря на ураган страстей

Самая крупная грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" не распадется, хотя внутри нее и бушует ураган страстей, рассказал ее председатель Ника Мелия.

"Я уверен, что [после внутрипартийных выборов] партия будет гораздо привлекательнее для широких слоев населения, которые, например, не знают, за кого голосовать, если выборы состоятся завтра", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, Мелия поддержал идею внутренних выборов после разногласий в партии и ухода из нее некоторых политиков. Они пройдут до конца года с помощью электронного голосования.

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