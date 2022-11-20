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Союз регби американского штата получил поздравления вместо Грузии

Союз регби американского штата получил поздравления вместо Грузии

Союз регби американского штата Джорджия обратился к мировому сообществу после получения поздравлений с победой, на самом деле одержанной грузинскими спортсменами.

Накануне регбисты из Грузии в упорной борьбе в Кардиффе одолели команду Уэльса.

"Пока мы получаем поздравления, должны отметить, что мы являемся Союзом регби штата Джорджия, США, и мы не выиграли у Уэльса. Однако спасибо! Мы поздравляем грузинский народ с этой исторической победой", - цитирует шуточное заявление Союза регби Джорджии Sputnik Грузия.

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