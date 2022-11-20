Памятник погибшим морякам заложили в честь 300-летия Каспийской флотилии в Дагестане

20 ноя. 16:31

Памятник погибшим военным Каспийской флотилии будет создан в Дагестане - его первый камень был заложен в рамках празднования 300-летия Каспийской флотилии, рассказали в пресс-службе главы республики.

"Глава Дагестана Сергей Меликов и командующий Каспийской флотилией Александр Пешков приняли участие в закладке первого камня будущего памятника военнослужащим Каспийской флотилии, погибшим при исполнении боевых задач", - отмечается в сообщении.

В честь 300-летия флотилии было устроено торжественное построение личного состава, на котором Меликов наградил орденами, медалями и именными часами за доблесть, мужество и отвагу 53 представителя элитной морской пехоты.

Напомним, корабельное соединение волжско-каспийского направления было создано 15 ноября 1722 года указом Петра I.