Склад горит в Москве, в здании заблокированы люди

20 ноя. 16:12

Складское помещение горит на Комсомольской площади в центре Москвы, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сигнал о возгорании по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18, был получен в 14:57 мск.

На месте событий пожарные установили, что горит двухэтажное кирпичное складское здание. Интенсивное горение происходит между первым и вторым этажами, пишет ТАСС.

Пожар получил второй номер сложности из пяти, позже он был повышен до третьего. Пожарные спасают заблокированных в здании людей, которые просят о помощи.

Удалось эвакуировать семь человек, двое остаются заблокированы, их пытаются спасти.

В тушении будет участвовать пожарный поезд, может быть привлечена авиация.