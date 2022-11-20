Черноморские курорты Кубани готовятся к открытию зимних пляжей

20 ноя. 15:49

На морских курортах Краснодарского края вскоре будет открыты зимние пляжи.

Больше всего зимних пляжей будет работать в Сочи - 36. В Геленджике их будет 10, в Анапе- шесть, в Туапсинском районе - семь, в Новороссийске и Темрюкском районе - по пять, в Ейском районе - три.

Все пляжи оборудованы для комфортного отдыха туристов, обустроены зоны отдыха, инсталляции для фото и развлечений.

В настоящее время курорты Кубани загружены более чем на 60%, в новогодние каникулы заполняемость отелей будет на уровне 90%.