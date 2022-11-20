Впервые в истории: из Израиля в Катар вылетел коммерческий рейс

20 ноя. 15:37

Первый в истории коммерческий авиарейс по маршруту Тель-Авив - Доха вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в воскресенье.

Согласно табло вылетов, рейс 1162 выполняет кипрская авиакомпания TUS Airlines. В самолете находятся 180 футбольных болельщиков, сообщает издание "Едиот ахронот".

На авиабилетах на рейс было написано "Делаем историю" на трех языках -иврите, арабском и английском.

Длительность перелета составит три с половиной часа. Всего перевозчик совершит 12 рейсов туда и обратно, основная часть билетов уже раскуплена. Ведутся переговоры о дополнительных шести рейсах. Цена билета составляет $550.

В Дохе в дни чемпионата мира по футболу будет работать консульский отдел Израиля, всем болельщикам раздали карточки с его адресом.