В Тбилиси проходит митинг сторонников Саакашвили

20 ноя. 15:28

Возле здания правительства Грузии собрались сегодня сотни человек, они требуют разрешения властей вывезти экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок, на лечение за границу, сообщают местные СМИ.

На площади собрались сторонники Саакашвили, а также медики, утверждающие, что экс-президент нуждается в квалифицированном лечении за границей. В митинге также участвует мать Саакашвили Гиули Аласания. Акция проходит спокойно, провокаций не зафиксировано. На месте дежурят правоохранители.

Накануне Аласания сообщила, что у Саакашвили выявлена интоксикация тяжелыми металлами, и предположила отравление. Эту версию сегодня отвергли в Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.