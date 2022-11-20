Состоялась последнее заседание кабмина Лапида

20 ноя. 15:12

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в воскресенье провел еженедельное заседание кабмина, которое стало последним для его правительства.

"Это последняя встреча 36-го правительства Государства Израиль. Это правительство столкнулось с рядом политических штормов, но прежде всего это правительство напряженно работало ради Государства Израиль и граждан Израиля", - заявил он, подводя итога работы кабмина.

Лапид напомнил, что текущий кабмин в общей сложности находился у власти полтора года и за это время добился больших достижений. Было утверждено 1 613 решений во всех сферах жизни Израиля, в том числе преодоление последствий пандемии, решение экономических проблем, укрепление безопасности за счет операций на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, урегулирование спора о морской границе с Ливаном, противодействие Ирану, налаживание отношений с арабскими странами и укрепление стратегического партнерства с США.

"У правительства Израиля ясная роль: защищать государство, поддерживать закон, соблюдать принцип разделения властей, защищать безопасность и экономику, защищать позицию Израиля в мире, защищать израильскую демократию. Мы справились со всеми этими задачами со значительным успехом", - констатировал премьер.

В заключение Лапид добавил, что его правительство вскоре вернется.