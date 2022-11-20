МЭА составило два сценария добычи газа в Азербайджане

20 ноя. 14:50

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило два сценария добычи природного газа в Азербайджане - STEPS и APS.

Согласно первому сценарию, в 2030 году в Азербайджане будет добыто 35 млрд куб м газа, а в 2050 году - 24 млрд куб м. По сценарию APS, добыча в 2030 году составит также 35 млрд куб м, в 2050 году - 29 млрд куб м.

По оценкам МЭА, в прошлом году в республике было добыто 33 млрд куб м газа.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-сентябре 2022 года добыча газа составила почти 34,403 млрд кубометров, в том числе товарного газа – 25,681 млрд кубометров. Рост в годовом исчислении составил 8,5%.