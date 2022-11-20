Минобороны Турции: в ходе операции уничтожено 89 целей в Сирии и Ираке

20 ноя. 14:34

В результате воздушной операции, проведенной Турцией минувшей ночью на севере Сирии и Ирака, было уничтожено 89 целей и ликвидировано большое количество террористов, сообщает Минобороны страны.

"Уничтожено 89 целей. Ликвидировано большое количество террористов, в том числе из числа главарей террористической организации (РПК)", - говорится в сообщении министерства.

По данным регионального управления по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане, погибли по меньшей мере 32 человека, сообщает портал Shafaq News. Также есть раненые, точное число пострадавших в результате ударов турецких ВВС не приводится.

Ранее курдское агентство Фират рассказало о гибели трех бойцов ВС Сирии в провинции Хасеке.