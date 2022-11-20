Ганц: дружба Азербайджана и Израиля окажет положительное влияние на регион

20 ноя. 14:23

В воскресенье состоялся телефонный разговор министров обороны Азербайджана и Израиля Закира Гасанова и Бени Ганца.

"Я поговорил сегодня утром с моим другом, министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Я поблагодарил его от имени оборонных структур Израиля за важное решение, принятое азербайджанским парламентом, открыть посольство в Израиле", - сообщил Ганц по итогам разговора, его слова приводит пресс-служба Минобороны страны.

Ганц, который вместе с нынешним правительством Израиля, завершает работу, поблагодарил Гасанова за плодотворную совместную работу в последние годы, за партнерство и приверженность укреплению оборонных связей между Израилем и Азербайджаном в течение многих лет. По мнению израильского министра, это отражает глубокую дружбу между двумя странами. Он выразил уверенность, что эта дружба "будет развиваться и дальше и окажет положительное влияние на регион".

Напомним, решение об открытии посольства в Израиле было одобрено азербайджанским парламентом 18 ноября. Оно разместится в Тель-Авиве. В Баку с 1993 года действует посольство Израиля.