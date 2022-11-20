Турецкий лоукостер начал выполнять рейсы между Алматы и Анкарой

20 ноя. 14:04

Бюджетный авиаперевозчик AnadoluJet, являющийся дочерней компанией Turkish Airlines, в воскресенье выполнил первый рейс по маршруту Алматы – Анкара.

"Сегодня 20 ноября 2022 года состоялась торжественная церемония открытия нового маршрута Алматы – Анкара турецким бюджетным перевозчиком AnadoluJet, который является дочерним предприятием турецкой авиакомпании Turkish Airlines", - сообщили в Мининдустрии Казахстана.

Переговоры по увеличению количества рейсов и маршрутов между Казахстаном и Турцией стартовали в июле.

AnadoluJet будет выполнять рейсы между Алматы и Анкарой дважды в неделю, маршрут обслуживают воздушные суда типа Boeing-737.