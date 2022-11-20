Байдену исполняется 80 лет

20 ноя. 13:36

В воскресенье президент США Джо Байдену отпразднует 80-летие, пресс-служба Белого дома сообщает, что этот день он проведет в семейном кругу.

Еще при инаугурации 46-й президент США Джо Байден стал самым возрастным лидером страны. Отметим, что ни один президент США не отмечал на посту такой солидный юбилей. До Байдена самым возрастным президентом был Рональд Рейган, который покинул президентское кресло в 1989 году возрасте 77 лет и 349 дней.

В 1970-м Байден получил степени по истории, политологии и праву и стал членом Совета округа Ньюкасл, в 1973 году - стал самым молодым сенатором в истории США, он избрался от штата Дэлавер. В 2009 году Байден был назначен вице-президентом при президенте Бараке Обаме. В период правления Дональда Трампа, начавшийся в 2017 году, Байден преподавал международную дипломатию в университете Пенсильвании, а в 2019 году объявил о президентских амбициях. Обойдя Трампа с минимальным перевесом, он стал президентом США 20 января 2021 года, по итогу выборов, проведенных в 2020 году.

В 2024 году Байден снова планирует побороться за пост президента США, официальное объявление о выдвижении он намерен сделать в 2023 году.