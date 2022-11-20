На Ставрополье планируют создать около 28 тыс рабочих мест

20 ноя. 13:52

Реализация инвестиционных проектов в Ставропольском крае позволит до 2031 года создать в регионе до 30 тыс рабочих мест, сообщил и.о. министра экономического развития региона Денис Полюбин, пишет ТАСС.

"Реализация инвестиционных проектов даст положительный экономический эффект за счет высокой коммерческой, социальной и бюджетной эффективности осуществленных инвестиций, что обеспечит финансовые поступления в бюджеты всех уровней и создание новых рабочих мест", - заявил он.

По словам Полюбина, всего планируется реализовать 270 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 300 млрд рублей, будет создано более 28 тыс рабочих мест.

В настоящее время в регионе реализуется 36 инвестпроектов в сфере промышленности и энергетики, 84 - в сфере сельского хозяйства, 50 - в санаторно-курортной отрасли.