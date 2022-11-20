В Минюсте Грузии опровергли слухи о возможном отравлении Саакашвили

20 ноя. 13:19

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила в воскресенье заявление с опровержением информации о возможном отравлении находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили.

"Заключенный Саакашвили несколько месяцев находится в больнице под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимую медицинскую помощь. Мы настоятельно просим всех не распространять непроверенную, неподтвержденную фактами информацию", - отметили в Минюсте Грузии.

По словам матери Саакашвили Гиули Аласания, в его крови обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов - ртути, талия, бария. "Как они могли к нему (Саакашвили) попасть неизвестно. Согласно отчету врачей - это интоксикация. Изолированный человек не мог проглотить эти вещества", - заявила она накануне.