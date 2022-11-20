Иранский фильм взял главный приз на кинофестивале в Марокко

20 ноя. 12:52

Фильм "Черный всадник" иранского режиссера Эмада Алибрахима Дехкорди завоевал главный приз - "Золотую звезду" - 19-го международного кинофестиваля в Марракеше, сообщает Maghreb Arab Press.

Жюри под председательством итальянского режиссера и сценариста Паоло Соррентино объявило победителя фестиваля вечером в субботу на церемонии закрытия смотра.

Также наград удостоились португальская картина "Живая душа", марокканская драма "Синий кафтан", швейцарский фильм "Молния".

Всего в рамках фестиваля было показано свыше 120 фильмов.