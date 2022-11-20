Токаев готовит специальное заявление по выборам в парламент Казахстана

20 ноя. 12:35

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце года планирует выступить со специальным заявлением по поводу парламентских выборов.

По его словам, после президентских выборов, которые проходят в республике 20 ноября, отставка правительства не потребуется, однако произойдут некоторые изменения.

"Политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов не обязательно правительству уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, то в конце года я насчет этого сделаю специальное заявление", - сказал он в воскресенье.

После президентских выборов в Казахстане "правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства, как впрочем, и в других ведомствах, конечно же, будут произведены", добавил Токаев.

Парламентские выборы намечены на 2023 год. "Ожидаю, что в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе переставляющие оппозиционные взгляды", - сказал лидер Казахстана.