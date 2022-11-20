Поставки СПГ из России в Китай выросли на треть

20 ноя. 12:19

В январе-октябре 2022 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в годовом исчислении выросли на 32%, до 4,98 млн тонн, сообщает Главное таможенное управление КНР.

С стоимостном выражении импорт СПГ из РФ в КНР вырос на 157%, превысив $5,3 млрд, отмечается в сообщении.

Россия по физическому объему закупаемого Китаем сжиженного газа занимает четвертое место. Лидером поставок в этом году является Австралия (17,55 млн тонн на $12,55 млрд), следом идут Катар (12,46 млн тонн за $8,95 млрд) и Малайзия (6,18 млн тонн на $5,79 млрд). При этом поставки СПГ из Австралии сократились почти на треть, из Катара - выросли на 78%. Топ-5 поставщиков СПГ в КНР замыкает Индонезия (3,02 млн тонн на $2,37 млрд).