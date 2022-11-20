Коронавирусом заразились еще 5 217 россиян

20 ноя. 12:05

В России за минувшие сутки выявили 5 217 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 808, в Санкт-Петербурге - 464, в Подмосковье - 181. В Краснодарском крае - 80, в Ставропольском крае - 56, в Крыму - 22, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 15, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 536 229.

Госпитализированы за сутки 641 человек. Выздоровели 4 443 пациентов, за все время - 20 943 924.

Умерло за сутки 59 человек, с начала пандемии - 391 454.