Стало известно, какие продукты подорожают к Новому году больше всего

20 ноя. 11:47

До Нового года россиянам рекомендуется закупить шампанское, сигареты и деликатесы, сообщила в интервью агентству "Прайм" специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская.

По ее словам, в основном рост цен на продукты будет равномерным, но есть некоторые исключения. Так, ожидается серьезный рост цены на шампанское - в среднем на 41,4%. К новогодним праздника также обычно дорожают икра и другие деликатесы.

В новом году случится рост цен на сигареты и вейпы - акциз станет дороже на 4%, так что курильщицам имеет смысл сделать запасы, считает Милашевская.