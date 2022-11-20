Турция провела успешную воздушную операцию на севере Сирии

20 ноя. 13:00

Минувшей ночью Турция провела воздушную операцию Pençe-Kılıç ("Коготь-меч") против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и группировки "Силы народной самообороны", которая составляет костяк "Сил демократической Сирии" (СДС).

Удары с воздуха были нанесены по городу Кобани на севере провинции Алеппо, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя курдских "Сил демократической Сирии" (СДС). По сведениям Анкары именно оттуда поступило указание совершить неделю назад теракт в Стамбуле, в результате которого погибли шесть человек. Также удары были нанесены по целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

По данным телеканала TRT, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ на проведение воздушной операции в Ираке и Сирии по возвращении с саммита G20 на Бали. В эфире канала был показан сюжет с борта президентского самолета, где глава Минобороны Турции докладывает президенту о ситуации и передает ему документ, который Эрдоган подписывает.

В Минобороны Турции отметили, что турецкие ВВС действовали в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

"Убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады были уничтожены с большим успехом. Так называемый штаб террористической организации также был поражен с высокой точностью", - заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Он следил за проведением операции из ситуационного штаба. Удары были нанесены по четырем регионам в Сирии (Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик) и по одному в Ираке (Шенгал). "Операция успешно завершена. Наша цель - обеспечить безопасность 85 млн наших граждан и наших границ, ликвидировать все исходящие нашей стране угрозы и давать на них соответствующий ответ", - отметил Акар.

Он добавив, что Турция продолжит борьбу с терроризмом до ликвидации последнего террориста.

В операции было задействовано свыше 50 самолетов F-16 и 20 беспилотников. ВВС Турции не входили в воздушное пространство Сирии при нанесении ударов.

Как сообщает телеканал A Haber, ударная техника взлетала с 8-й главной реактивной базы командования ВВС Турции в Диярбакыре, находящейся на юго-востоке страны.

"Терроризм - враг человечества. Турция - это страна, которая ведет наиболее эффективную борьбу с этими врагами человечества, независимо от того, какие ярлыки они имеют. У нас есть возможность уничтожить все террористические организации, независимо от того, под защитой какой страны они находятся", - написал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик на своей странице в Twitter в воскресенье.

Он отметил, что проведенная операция "отражает абсолютную решимость", которую ранее выразил Эрдоган словами "мы можем внезапно прийти в одну ночь".