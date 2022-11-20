Пашинян и Макрон вновь обсудили безопасность на Южном Кавказе

20 ноя. 11:08

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе обсудили вопрос безопасности на Южном Кавказе. Встреча состоялась в субботу.

"Пашинян и Макрон обменялись идеями о результатах состоявшейся в октябре в Праге четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета. Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе", - сообщили в пресс-службе кабмина Армении.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего армяно-французского сотрудничества.