Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter быстро прирастает подписчиками

20 ноя. 10:54

Аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter уже успел набрать свыше 1,6 млн подписчиков, из них 1,3 млн добавились в течение 40 минут.

Аккаунт был заморожен 8 января 2021 года, на тот момент страница @realDonaldTrump имела почти 90 млн подписчиков.

Илон Маск в течение суток проводил опрос пользователей о том, стоит ли "восстанавливать бывшего президента Трампа". Большинство (51,8%) проголосовало за разблокировку.

На странице Трампа пока не появилось новых записей, он пользователям видны все прежние публикации, также они могут подписываться, оставлять комментарии и лайки на разблокированной странице экс-президента.

Ранее Трамп дал понять, что не намерен возвращаться в Twitter и останется верным собственной социальной сети Truth Social.