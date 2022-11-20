На Москву обрушатся ледяные дожди

20 ноя. 10:24

Утром во вторник в Москве ожидаются ледяные дожди, толщина льда составит до 6 мм, предупреждает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

В минувшие сутки ледяные дожди были зафиксированы в Черноземье и Среднем Поволжье, они связаны с прохождением теплого атмосферного фронта - переохлажденные осадки, соприкасаясь с холодной поверхностью, замерзали и покрывали дороги деревья ледяным панцирем.

"В Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 9 часов утра вторника и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары покроются льдом толщиной до 6 мм, в Подмосковье - от 2 мм на востоке до 10 мм на западе", - рассказал синоптик.

Тишковец добавил, что также "узкая полоса ледяных дождей" прогнозируется в Смоленской, Тульской, Калужской, Рязанской, Владимировской, Ивановской, Тверской, Нижегородской, Ярославской, Пензенской, Тамбовской и Самарской области.