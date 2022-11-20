В Казахстане проходят внеочередные выборы президента

20 ноя. 10:14

Сегодня Казахстан выбирает президента на ближайшие семь лет. Внеочередные выборы стартовали по всей стране, на пост президента претендуют шестеро.

Все в Казахстане открыт 10 101 избирательный участок. Также проголосовать граждане могут в 53 странах мира. Избирательные участки созданы в том числе в Анкаре, Стамбуле, Тель-Авиве, Афинах, Вильнюсе, Софии, Бухаресте, Таллине, Хельсинки, Риге, Токио, Сеуле, в Пекине, Шанхае и Гонконге, Бишкеке, Дели, Ташкенте, Ашхабаде, Исламабаде и Душанбе, Абу-Даби, Дубай, Маскате, Ереване, Баку, Астрахани, Тбилиси, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, Омске.

Наблюдатели сообщают о высокой явке избирателей. По данным ЦИК республики, к полудню (09.00 мск) явка на внеочередных выборах президента в Казахстане составила 38,55%, на предыдущих выборах в 2019 году к этому часу проголосовали 35,1% избирателей. Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 млн граждан Казахстана.

На выборы зарегистрированы шесть кандидатов: действующий президент Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции; экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат"; Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" ("Село"); Каракат Абден от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников"; Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол" ("Казахские матери - дорога к традициям"); глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев. Также в бюллетене есть пункт "Против всех".

Уже проголосовали на выборах кандидаты Жигули Дайрабаев и Мейрам Кажыкен, свой выбор сделал и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также проголосовал на выборах, он не скрывает, что отдал голос за действующего президента.

Сам Токаев, проголосовав на внеочередных выборах президента Казахстана, заявил: если граждане Казахстана выберут его, он продолжит реализовывать свою программу и семи лет для этого будет достаточно.