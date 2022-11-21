Египет извлек для себя пользу из конференции ООН по климату 

27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), завершившаяся в Шарм-эль-Шейхе, подняла несколько серьезных проблем. Конференция начала работу 6 ноября и должна была завершиться 18 ноября, но ее продлили еще на один день, чтобы попытаться достичь общего соглашения по нерешенным вопросам.

Как пишет Al-Monitor, в работе форума приняли участие мировые лидеры, представители СМИ и некоммерческих организаций. Профессор политологии Каирского университета Тарек Фахми сообщил, что приняв конференцию ООН по климату, Египет укрепил свою позицию на карте региональных и международных отношений, тем более что проблема изменения климата вызвала широкую обеспокоенность международного сообщества. Кроме того, он пояснил, что проведение конференции поспособствовало созданию новых направлений внешней политики Египта.

Выступая на конференции COP27, президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вместе с Европейским союзом обязались выделить $500 млн на помощь Египту в переходе на экологически чистую энергию. Вашингтон также пообещал выделить $150 млн на поддержку африканских стран в борьбе с последствиями изменения климата. Кроме того, во время саммита Египет подписал соглашения в области возобновляемой энергетики на сумму $83 млрд.

Глава египетского парламентского комитета по планированию и бюджету Фахри аль-Фики рассказал, что экономические выгоды от проведения климатической конференции будут отражены в макроэкономических показателях, таких как рост экономики, сокращение безработицы, снижение уровня инфляции и государственного долга.

В ходе конференции Египет привлек иностранные инвестиции, подписав несколько соглашений в области возобновляемых источников энергии, включая ветровую и солнечную энергетику, а также производство "зеленого" водорода, которые помогут в дальнейшем преобразовать египетскую экономику, сделав ее "зеленой". По его словам, к июню этого года доля инвестиций в "зеленую" экономику Египта достигла 40% от общего объема инвестиций.

Фахри аль-Фики указал, что "зеленые" инвестиции могут быть использованы для сокращения внешнего долга Египта посредством конверсии долга - выплате Египтом долга стране-кредитору в валюте Египта при условии, что эта страна реализует "зеленые" проекты эквивалентные размеру египетского долга. По его словам, это выгодно обеим сторонам.

Комментируя то, как климатическая конференция повлияла на сферу туризма в Египте, глава парламентского комитета по планированию и бюджету отметил положительный эффект проведения COP27 на туристический сектор страны, что проявилось в значительном росте заполняемости египетских отелей, особенно в Шарм-эш-Шейхе, где в отелях не осталось мест.